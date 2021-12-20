Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesinde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı.

TUTUKLANDI

Zanlı T.D.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada, T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti. Koca, açıklamasında şunları söylemişti: "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz"