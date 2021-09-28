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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak

28.09.2021 12:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona verilerine ilişkin "Ortalama aktif vakamız 400 bin civarında. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı." sözlerini kullandı. Yeni önlemlerin gündemde olmadığını söyleyen Koca, okulların ise asla kapanmayacak kurumlardan biri olacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"ARTIŞ, YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE SAYILARINA YANSIMADI"

Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının 1 kat daha arttığını belirten Bakan Koca, "Yani ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış, hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi. Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"OKULLAR, ASLA KAPANMAYACAK KURUMLAR OLACAK"

Bakan Koca, bir soru üzerine alışveriş merkezlerini de okulları da kapatmayacaklarını kaydederek, "Artık aşı var. Elimizde bir güç var. O da aşı. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirlerin devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak" dedi.

"YERLİ AŞIDAN SONRA TERCİH HAKKI SUNACAĞIZ"

Bakan Koca, yerli aşı onayının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) mı çıkacağının sorulması üzerine, "Acil kullanım onayını verecek olan zaten TİTCK. O gün geldiğinde yine onu paylaşırız. 14 günlük süreç, aşılar geldikten sonra yapılan tetkikler sonucu acil kullanım onayıydı. Burada, üretilen bir aşının acil kullanım onayından bahsediyoruz" diye konuştu. Bakan Koca, Turkovac'ın devreye alınmasıyla aşılamada önceliğin buna mı verileceğinin sorulması üzerine de "Herkese tercih hakkı sunacağız. Vatandaşımıza birçok ülkede olmayan hem mRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle yapılan inaktif aşı seçeneğini sunacağız. Yurt dışından gelen bu aşının yanında yerli aşımızın devreye girmesiyle bir alternatif daha sunmuş olacağız. Seçenekleri artıracağız. Kim, hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak" dedi.

"AŞIDAN VEFAT EDEN HASTAMIZ OLMADI''

Aşı karşıtlığı' kelimesini kullanmak istemediğini söyleyen Bakan Koca, "Bu toplumun aşıyla ilgili sorunu olmadığına inanıyorum. Aşının olmaması değil en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir. Toplum, bugüne kadar aşının olmama durumunu gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranda 13 farklı aşıyla aşılayan bir toplumuz biz. En fazla aşısını erteleyenler vardır. Gerekirse ayaklarına giderek aşıyı yapacağız" diye konuştu. Bakan Koca, Turkovac ile Sinovac'ın karşılaştırılmasından çıkan sonucun sorulması üzerine de "O çalışma bitti. Sonuçları değerlendiriyoruz. İkisinin kıyaslaması şeklinde rapel doz şeklinde çalışma bitti o çalışma sonuçları değerlendiriliyor. Benim bilim insanları adına erkenden konuşmam doğru değil" dedi.

Öğretmenlerin her geçen gün aşılanma oranlarının yükseldiğini kaydeden Koca, "Öğretmenlerin yüzde 92'sinin en az 1 doz, yüzde 82'sinin iki doz aşısı yapıldı. Orada aşılanma oranı da giderek arttı. Öğretmenlerin aktif vakalar içinde oranı yüzde 3'lerde. 400 bin olduğunu düşünün, 12 bin gibi" diye konuştu.

Gebelere aşının zarar verdiği yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine de Bakan Koca, "Her kulağınıza gelene inanmayın. Bununla ilgili bize ulaşan bir bilgi yok. Aşıyla direkt vefat eden bir hastamızı bilmiyoruz. Aşının hiçbir komplikasyonu yok demiyorum ama aşı ilgili doğrudan vefat eden bir hastamız olmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, COVIRAN Bereket, okullar, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak - Son Dakika
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