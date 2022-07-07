Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın Cenaze Töreninde Protesto Edildi

Konya'da görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Karakaya için düzenlenen cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Koca, doktorlar tarafından protesto edildi.

Görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde dün bir hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya için bugün Kayseri'nin Develi ilçesinde cenaze töreni düzenledi.

Karakaya Ailesi'nin evinin önünde toplanan meslektaşları, buradan cenaze namazının yapılacağı camiye gitti. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

FAHRETTİN KOCA'YA PROTESTO

Fahrettin Koca, cenazeye katılan doktorlar tarafından yuhalanarak, ıslıklanarak ve alkışlanarak protesto edildi. Doktorların yoğun protestosuna maruz kalan Koca, koruma çemberi arasında alandan uzaklaştı.