Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor" "Karantina için önce 25 hastane belirledik, devamında bu sayıyı 101'e çıkarttık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor"

"Karantina için önce 25 hastane belirledik, devamında bu sayıyı 101'e çıkarttık."

"Sorun küresel çözüm ulusal"

"İran ile başka bir Avrupa ülkesinin sınırı olsaydı o ülke biterdi"

"Herkes bizim için şüpheli olmaya başladı"

"Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın. 'Risksiz ülke yoktur' diyenlere inanmayın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden...

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:00 Kaynak: İHA
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