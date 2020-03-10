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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor" "Karantina için önce 25 hastane belirledik, devamında bu sayıyı 101'e çıkarttık.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:00 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki 1 aylık dönemi daha az temaslı, evde kendisini izole eden ve yaşlılarla temas içerisinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor"
"Karantina için önce 25 hastane belirledik, devamında bu sayıyı 101'e çıkarttık."
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