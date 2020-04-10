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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz tavandan performansını almış olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz tavandan performansını almış olacak" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:59 Kaynak: İHA
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