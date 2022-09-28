Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum - Son Dakika
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Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum

28.09.2022 01:38
Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum - Son Dakika
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