Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Saffet Çebi Ortaokulunda Oy Kullandı
29 dakika önce
İstanbul - SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAFFET ÇEBİ ORTAOKULUNDA OY KULLANDI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAFFET ÇEBİ ORTAOKULUNDA OY KULLANDI (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:50 Kaynak: DHA
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