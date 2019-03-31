Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Saffet Çebi Ortaokulunda Oy Kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Saffet Çebi Ortaokulunda Oy Kullandı

29 dakika önce

İstanbul - SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAFFET ÇEBİ ORTAOKULUNDA OY KULLANDI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAFFET ÇEBİ ORTAOKULUNDA OY KULLANDI (Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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