Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanlarımızın şiddet ile karşılaşmış olması kabul...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanlarımızın şiddet ile karşılaşmış olması kabul edilebilir bir durum değil"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanlarımızın şiddet ile karşılaşmış olması kabul edilebilir bir durum değil"
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:07 Kaynak: İHA
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