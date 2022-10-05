Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
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Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu

05.10.2022 19:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu öne sürülen hastanenin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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