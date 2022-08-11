Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı

11.08.2022 21:37

Sağlık personelinin merakla beklediği özlük haklarına ilişkin bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Carpe Diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasına az bir süre kaldığını ifade etti. Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarını heyecanlandıran paylaşım: Yönetmeliğin yayınına az kaldı

"15 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRECEK"

Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını vermişti.

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarını heyecanlandıran paylaşım: Yönetmeliğin yayınına az kaldı

"HERKES İÇİN GÖZLE GÖRÜLÜR HALE GELECEK"

Koca, sosyal medya hesabından daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." paylaşımını yapmıştı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı - Son Dakika

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