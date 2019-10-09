Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde...
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde...

50 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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