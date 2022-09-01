Bakan Koca: "Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı" - Son Dakika
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Bakan Koca: "Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı"

01.09.2022 23:12
Bakan Koca: "Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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