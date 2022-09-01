Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı' - Son Dakika

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