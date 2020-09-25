Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da açıklamalarda bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak." dedi.

Bakan Koca, Samsun Valiliğini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını konusunda Samsun ve civar illerin bu anlamda Bakanlıkça mercek altına alınan merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

Karadeniz Bölgesi'ne geçiş kavşağı olması nedeniyle Samsun'un önemli bir insan hareketine maruz kaldığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Samsun'dan diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle Samsun'un ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Samsun'da şu an özellikle salgında başarı oranımızı önemli oranda etkileyen sahada filyasyon çalışmalarımız. Bu dönemde Samsun için filyasyon ekip sayımızı 175'e çıkarmış olduk."

"Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Türkiye ortalamasının da altında olduğunu söylemek istiyorum. Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli bir uyarım olacak. İlimizde 65 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun'da yüzde 17'dir ama hasta oranımız ise yüzde 28'dir. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Hastalığın 60 yaş üstüne daha fazla seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak, başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve elbette bizlerin görevi."

Temaslıları kontrol altına almanın önemine dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Samsun'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha fazla göreceğimizi söylemek istiyorum. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli önleyici gücümüz. Bu tedbirlerden taviz veren her ülkede ve her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."

Toplantıya Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile Samsun'un yanı sıra bölge illerinin sağlık müdürleri de katıldı.

(Bitti)

Fahrettin Koca, Hastane, Samsun, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

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