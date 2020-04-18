Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi
İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu . Görevlilerden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Koca, örnek hastane odasını da inceledi.
İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:29 Kaynak: İHA
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