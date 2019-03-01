Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara Paketlerinde Yeni Dönem) Sigara Aynı Zamanda Bir Reklam...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara Paketlerinde Yeni Dönem) Sigara Aynı Zamanda Bir Reklam...

49 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara paketlerinde yeni dönem) Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara paketlerinde yeni dönem) Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:22 Kaynak: AA

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