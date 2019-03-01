Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara Paketlerinde Yeni Dönem) Sigara Aynı Zamanda Bir Reklam...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara paketlerinde yeni dönem) Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara paketlerinde yeni dönem) Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız."

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