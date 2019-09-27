Son Dakika Haberleri: Sağlık bakanı fahrettin koca silivri'de incemelerde bulundu
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Sağlık bakanı fahrettin koca silivri'de incemelerde bulundu

54 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün meydana gelen depremin ardından Silivri'ye gelerek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün meydana gelen depremin ardından Silivri'ye gelerek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Silivri'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından bugün saat 19.10'da Silivri Devlet Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca'yı hastane girişinde İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu ve hastane personeli karşıladı. Depremin etkilerine ilişkin bilgi aldığı öğrenilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede bir süre kaldıktan sonra ayrıldı.

Sağlık bakanı fahrettin koca silivri'de incemelerde bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:58 Kaynak: DHA
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