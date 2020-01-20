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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz." - ANKARA
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