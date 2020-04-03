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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 425 oldu."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 425 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 425 oldu."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:05 Kaynak: İHA
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