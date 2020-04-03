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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saattte onaltıbin 160 test yapıldı, 2786 pozitif vaka tespit...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saattte onaltıbin 160 test yapıldı, 2786 pozitif vaka tespit edildi, 69 hastamızı kaybettik, can kaybımız 425 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saattte onaltıbin 160 test yapıldı, 2786 pozitif vaka tespit edildi, 69 hastamızı kaybettik, can kaybımız 425 oldu."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:31 Kaynak: İHA
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