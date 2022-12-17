İlaç teminindeki soruna üç adımlı çözüm! Bakan Koca ayrıntıları paylaştı - Son Dakika
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İlaç teminindeki soruna üç adımlı çözüm! Bakan Koca ayrıntıları paylaştı

17.12.2022 17:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamamasıyla ilgili üç adımlı çözümü sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, adımlar için, "Üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması, ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması" dedi.

Eczanelerde bazı ilaçların bulunamamasıyla ilgili hem vatandaşlardan hem de sektör temsilcilerinden gelen şikayetlerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilaç teminindeki sıkıntılara karşı 3 adımlı çözüm önerisini duyurdu.

ÜÇ ADIMLI ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi: "İlaç teminindeki zorluğa karşı: 1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi. 2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması. 3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması. Üç adımda çözüm. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz."

İlaç teminindeki soruna üç adımlı çözüm! Bakan Koca ayrıntıları paylaştı

AZ BULUNAN İLAÇLARA İHRACAT YASAĞI

Bakan Koca bir sonraki paylaşımında ise, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

İlaç teminindeki soruna üç adımlı çözüm! Bakan Koca ayrıntıları paylaştı

Koca, "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Hastalarımızın içi rahat olsun" dedi.

İlaç teminindeki soruna üç adımlı çözüm! Bakan Koca ayrıntıları paylaştı

BAKAN KOCA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temininde yaşanan sıkıntıları görüşmek için İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle toplantı gerçekleştirildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneği (EDD)'den 40'a yakın yönetici katıldı. Toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri de hazır bulundu.

"VATANDAŞIMIZ İLACA ERİŞİRSE HEPİMİZ RAHAT EDERİZ"

Bakan Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.

İlaç teminindeki soruna üç adımlı çözüm! Bakan Koca ayrıntıları paylaştı
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Bakan Koca: İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık Bakan Koca: İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık Fahrettin Koca: 'İlaç Temininde Yaşanan Zorluğu Birlikte Giderene Dek, Piyasada Halen Az Bulunan İlaçların İhracatına Bir Süreliğine Ara Verdik' Fahrettin Koca: 'İlaç Temininde Yaşanan Zorluğu Birlikte Giderene Dek, Piyasada Halen Az Bulunan İlaçların İhracatına Bir Süreliğine Ara Verdik'

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Son Dakika Güncel İlaç teminindeki soruna üç adımlı çözüm! Bakan Koca ayrıntıları paylaştı - Son Dakika


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