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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi. - ANKARA
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