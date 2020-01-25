Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var 6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:00:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]