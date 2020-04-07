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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu an Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu an Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu an Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi."
"Tüm dünyada olduğu gibi bizde de hastalık erkeklerde daha fazla görülüyor."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:24 Kaynak: İHA
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