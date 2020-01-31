Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hastamızı taburcu ettik. O şekilde tabir edilen hastamızın olmadığını söylüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
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