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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hastamızı taburcu ettik. O şekilde tabir edilen hastamızın olmadığını söylüyoruz" dedi. - İSTANBUL
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