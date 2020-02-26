Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez."
Son Dakika Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi