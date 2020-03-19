Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu.

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı". - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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