Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu.
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı". - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
Son Dakika Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu