Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Temaslarda Bulundu- Kırklareli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Temaslarda Bulundu- Kırklareli

54 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'ndeki sağlık yatırımlarını anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'ndeki sağlık yatırımlarını anlattı.

Bakan Koca, Edirne'den sonra Kırklareli'ne geldi.

Vali Osman Bilgin'i makamında ziyaret eden Bakan Koca, kentteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca, 16 yılda Kırklareli'ne 11 buçuk milyar liralık yatırım yapıldığını bunlardan 250 milyonunun sağlık yatırımı olduğunun altını çizdi.

Kırklareli'nde olduğu gibi sağlık sektöründe kadın istihdam sayısının yüksek olduğunu yineleyen Bakan Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kırklareli'nde 3 hastane yapımının devam ettiğini anlatan Bakan Koca, şunları kaydetti:

" Lüleburgaz'da 300 yataklı hastanemizin yüzde 80'i tamalanmış durumda. Bu yılın haziran ayında teslimini yapacağız. Ayrıca Vize'de 52 yataklı olan hastanemizin gerçekleşme oranı yüzde 20'lere yakın, onuda aralık ayında teslim almak üzere ihalesi yapılmış durumda. Demirköy'de ise bir entegre hastanemiz var bu entegre hastanemizinde kabul işlemleri bugünlerde yapılıyor.

Ayrıca 10 sağlık kuruluşumuzunda, plan ve proje çalışmaları devam etmekte. Bunun dışında bugün özelikle acil hizmetlerinde geldiğimiz düzeyi biliyorsunuz. Acil istasyon sayımız 3'ten 19'a çıktı. Bu süreçte son 16 yılda ambulans sayımızda 3'ten 41'e kadar çıkmış oldu. Biz bu dönemde bu yıl için 3 tane 4 çarpı 4 paletli ambulansımızın teslimini yaptık. Ayrıca 6 ambulans teslimini de Kırklareli'mize yapıyor olacağız. Yani 3'ten 50'ye çıkan bir ambulans sayımız olacak."

Koca, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partilileriyle bir araya geldi.Daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesini ziyaret eden Koca, yetkililerden bilgiler aldı.

Bakan Koca, ardından Pınarhisar'daki programlarına katılmak üzere ilçeye hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:47 Kaynak: AA

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