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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü." - ELAZIĞ
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