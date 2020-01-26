Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü." - ELAZIĞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı
Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı! 5 ilde ciddi tehlike Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Enkazdan 24 saat kurtarılan Yüsra Bebek, kurtarma ekiplerine "acıyor" diye seslenmiş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]