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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8."
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:36 Kaynak: AA
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