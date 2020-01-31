Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını..., System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kesin koronavirüsü tanısı koyulan hasta bulunmadığını bildirdi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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