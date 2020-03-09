Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası..., System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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