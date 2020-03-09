Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.
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