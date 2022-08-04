Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, " İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Zeytinburnu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAKAN KOCA'DAN HASTANEDEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

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