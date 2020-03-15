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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." - ANKARA
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