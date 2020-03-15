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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden dün geceden itibaren dönen yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım." - ANKARA
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