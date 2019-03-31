Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da Oyunu Kullandıktan Sonra Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da Oyunu Kullandıktan Sonra Açıklamalarda Bulundu

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

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