Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü...
03.05.2021 13:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz."
Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
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