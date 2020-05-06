Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : "Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız."

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