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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız."
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız." - ANKARA
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