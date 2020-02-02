Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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