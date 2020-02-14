Sağlık bakanı fahrettin koca, vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları zekai tahir burak hastanesi'nde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık bakanı fahrettin koca, vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları zekai tahir burak hastanesi'nde... - Son Dakika

Sağlık bakanı fahrettin koca, vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları zekai tahir burak hastanesi'nde...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret ediyor-1.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret ediyor-1

Sağlık bakanı fahrettin koca, vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları zekai tahir burak hastanesi'nde...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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