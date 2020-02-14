Son Dakika › Güncel › Sağlık bakanı fahrettin koca, vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları zekai tahir burak hastanesi'nde... - Son Dakika
Sağlık bakanı fahrettin koca, vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları zekai tahir burak hastanesi'nde...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret ediyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret ediyor-1
Son Dakika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı