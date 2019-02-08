Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaralıları Ziyaret Ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaralıları Ziyaret Ediyor

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaralıları Ziyaret Ediyor, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret ediyor.

Hastanede tedavisi süren 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın babası Nedim Alemdar, oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında kendisinden Trabzonspor forması istediğini söylemişti. Bakan Fahrettin Koca'nın ziyareti öncesi bakanlık görevlileri ve hastane çalışanları ile birlikte kapıda bekleyen bir kişinin, içinde Trabzonspor forması olan bir çantayı elinde tutması dikkat çekti.

Bakan Koca'nın ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:52 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu

Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:28:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaralıları Ziyaret Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]