Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaralıları Ziyaret Ediyor
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal
'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret ediyor.
Hastanede tedavisi süren 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın babası Nedim Alemdar, oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile telefon görüşmesi sırasında kendisinden Trabzonspor
forması istediğini söylemişti. Bakan Fahrettin Koca'nın ziyareti öncesi bakanlık görevlileri ve hastane çalışanları ile birlikte kapıda bekleyen bir kişinin, içinde Trabzonspor forması olan bir çantayı elinde tutması dikkat çekti.
Bakan Koca'nın ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:52 Kaynak: DHA
11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş
Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu
Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi