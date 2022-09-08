Bakan Koca, hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın yarın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.
Kuranın Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak." bilgisini verdi.
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