Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor - Son Dakika
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Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor

03.09.2022 18:39
Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) gireceklere başarılar dileyerek, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor - Son Dakika

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