Sağlık Bakanı Koca'dan, malpraktis yasası ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan, malpraktis yasası ile ilgili açıklama Açıklaması

05.08.2022 20:26
Sağlık Bakanı Koca'dan, malpraktis yasası ile ilgili açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği malpraktis yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği malpraktis yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği malpraktis yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan, malpraktis yasası ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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