Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Yaralanan 3 Türk Vatandaşının...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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