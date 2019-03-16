Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Yaralanan 3 Türk Vatandaşının...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz." dedi.

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