Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Yaralanan Türkler) Üç Türk...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkler) Üç Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz, Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu, genel durumu iyiydi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkler) Üç Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz, Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu, genel durumu iyiydi. Hem yakınlarına hem Mustafa kardeşimize Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutuyla yapabileceklerimizi seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçaklarımızla Türkiye'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettik. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, o anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk"

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