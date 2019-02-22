Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç talebine yanıt verdi.

Tilbe için geçmiş olsun dileğinde bulunan Koca, "Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor" dedi.

Koca, gripten korunmak için "elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" tavsiyesinde bulundu.

"GRİP EYLEM PLANIMIZ DEVREDE"

Grip vakalarının geçen haftalara göre yaklaşık yüzde 20 azaldığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı."

"DOMUZ YEMİYORUZ NEDEN DOMUZ GRİBİ OLUYORUZ"

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz, millet olarak, hastayız, nolucaz böyle, bize yazık değil mi? hastalıktan yorgun" paylaşımıyla bakanlığa çağrıda bulunmuştu.

Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığına Domuz Eti Sitemi: Domuz Yemiyoruz, Neden Domuz Gribi Oluyoruz