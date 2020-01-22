Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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