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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi."
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