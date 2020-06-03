Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : "Zorunlu olmadıkça hastanelere ve sağlık kuruluşlarına müracaat edilmemesini özellikle istiyorum"

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