"Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu - Son Dakika
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"Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu

15.06.2022 08:30

Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı önünde yaşanan aksiyon dolu anlarda, kendini ambulansa kilitleyen bir sağlık çalışanı, "Oksijen tüplerini açtım, Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek korku dolu anlar yaşattı. Zar zor ikna edilen ambulans şoförünün protestosu büyümeden sonlanırken, şahıs gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Ankara'da dün akşam Sağlık Bakanlığı önüne giden bir sağlık çalışanı, sürücü koltuğunda oturduğu ambulansa kendini kilitledi.

"SAĞLIK BAKANI BURAYA GELMEZSE KENDİMİ PATLATIRIM"

Bölgeye ekipler sevk edilirken şahsın, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." tehdidinde bulundu.

Fahrettin Koca, 'Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım' protestosunda bulunan ambulans şoförüyle bir araya geldi

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"

Sağlık çalışanı kendisini ikna etmeye gelenlere ise megafonla "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

AMBULANSTAN ÇIKARILDI

Bakanlık'tan 6 yetkili de yanına gittikleri şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna konuşmaları sonrasında eylem yapan kişi ambulanstan indirildi. Daha büyük bir felaket yaşanmadan sonlanan protestonun ardından gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fahrettin Koca, 'Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım' protestosunda bulunan ambulans şoförüyle bir araya geldi

BAKAN KOCA AMBULANS ŞOFÖRÜYLE BİR ARAYA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

"ÇOK ŞEY KONUŞTUK AMA BAZI ŞEYLER KONUŞULDUĞU YERDE KALMALI"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadesini kullandı.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Fahrettin Koca, 'Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım' protestosunda bulunan ambulans şoförüyle bir araya geldi
Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım' diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu - Son Dakika
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