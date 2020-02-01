Sağlık Bakanı Koca: "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de."

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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