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Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak
6 saat önce
Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği öğrenilirken uçaktaki 17 yolcu riskli olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:27
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