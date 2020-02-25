Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak

6 saat önce

Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği öğrenilirken uçaktaki 17 yolcu riskli olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak, System.String[]

Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran- İstanbul uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı.


Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği öğrenilirken uçaktaki 17 yolcu riskli olarak değerlendiriliyor.

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Esenboğa Havalimanı, Ankara, Tahran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:27 
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